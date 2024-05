Tribunal Regional do Trabalho abre vagas de estágio em Osasco e São Paulo

Tribunal Regional do Trabalho abre vagas de estágio em Osasco e São...

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região está com processo seletivo aberto para vagas de estágio em Osasco e São Paulo. As oportunidades são para estudantes de ensino superior em várias áreas.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 1.212 por mês para um jornada de 20h semanais. Os contratados também receberão duas passagens por dia estagiado, tendo como referência o valor da tarifa de ônibus no município de São Paulo.

O processo seletivo é realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Podem se inscrever estudantes de Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Jornalismo, Logística, Pedagogia, entre outras áreas. Além de Osasco, há vagas na Baixada Santista, Guarulhos e Região e no ABC paulista.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de junho neste LINK.