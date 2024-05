Secretaria da Educação de Osasco credencia nova creche no Padroeira

A creche Alegria de Aprender, ligada à Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula, no Jardim Padroeira, passou a integrar a rede de instituições credenciadas à Secretaria de Educação de Osasco.

A unidade, que está localizada na avenida Benedito Alves Turíbio, 247, atenderá 155 crianças. A creche conta com sete salas para atendimento ao berçário e maternal, além de áreas para atividades pedagógicas, convívio e refeições, entre outros espaços.

Na segunda-feira (20), o secretário de Educação, Cláudio Piteri,explicou que o trabalho realizado pela instituição será supervisionado pela Secretaria e que todas as crianças matriculadas nas creches conveniadas recebem os mesmos uniformes, materiais escolares e merenda dos alunos da rede municipal.

“O serviço oferecido nas creches parceiras conta com o mesmo padrão das escolas da rede municipal, com a qualidade de ensino, nos materiais escolares, uniformes e merenda. Contar com as escolas parceiras foi uma forma que encontramos para zerar a fila de espera até o final desse ano, lembrando que, quando o prefeito Rogério Lins assumiu a administração pública, a cidade contava com um déficit de 12 mil vagas”, completou.