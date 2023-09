Em reunião com munícipes, Rogério Lins diz que Emef Osvaldo Quirino Simões será reformada

A Emef Osvaldo Quirino Simões, em Osasco, passará por obras de manutenção nos próximos dias. A informação foi anunciada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na terça-feira (19), durante encontro do Mutirão “Amor por Osasco” com moradores dos bairros Jardim Roberto e Santo Antônio.

publicidade

Segundo o secretário de Educação, Cláudio Piteri, as intervenções devem ser iniciadas em aproximadamente um mês e concluídas em 90 dias. “São obras de manutenção, como reparos nas redes elétrica e hidráulica e pintura, entre outras melhorias que se fizerem necessárias”, disse.

Piteri explicou que a escola não será fechada nem será necessária a transferência de alunos durante as obras.

publicidade

Mutirão Amor por Osasco

As ações do mutirão envolvem limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, poda de árvore, tapa-buraco e recapeamento.

Na região onde ocorre o mutirão, a Prefeitura entregou nos últimos meses benfeitorias, como as reformas da UBS do Jardim Roberto, das creches Irmã Maria Benedita Constâncio, Pedro Penov, e do CRAS Santo Antônio, além dos blocos cultural e esportivo do próprio CEU José Saramago. Também está prevista a reforma da UBS Maria Pia de Oliveira, no Jardim Santo Antônio.

publicidade

Na cidade como um todo a Administração também desenvolve uma série de ações, entre as quais a entrega de notebooks para cerca de 24 mil professores e alunos do 3º ao 5º do ensino fundamental e está construindo no Jardim Piratininga, zona Norte, o Hospital da Criança e da Mulher.

Durante a reunião com munícipes do Santo Antônio, Jardim Roberto, e bairros adjacentes, Rogério Lins reforçou o pedido para que a população contribua para manter a cidade limpa.