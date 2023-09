Atacadão inaugura segunda loja em Barueri

O Atacadão, empresa do Grupo Carrefour, inaugurou nesta quinta-feira (21) mais uma loja em Barueri, dessa vez no Jardim Tupã. Com a inauguração, a região passa a contar com duas lojas na cidade. Já o estado de São Paulo, por sua vez, conta com 103 unidades da rede, além de quatro atacados de entrega e centros de distribuição.

“Estamos extremamente contentes em abrir nossa segunda unidade em Barueri. O Atacadão está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil. Desta forma, temos como objetivo continuar oferecendo produtos de qualidade a preços justos, colaborando não somente com o poder aquisitivo da população local, como também com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, gerando novos empregos e impulsionando os negócios dos pequenos e microempreendedores”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

A loja possui aproximadamente 5.000 m² de área de vendas, 246 vagas de estacionamento e 24 checkouts, empregando cerca de 500 funcionários diretos e indiretos. Ainda oferece soluções financeiras como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

A unidade conta com cerca de 9 mil produtos, tendo itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais até artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e produtos regionais, além de setor de hortifrúti.

A nova loja fica na Estrada Velha de Itapevi, 2.819, próximo ao ITB. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h e aos domingos, das 8h às 18h.

