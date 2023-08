Emcee Lê e MC Luanna se apresentam no 1º aniversário da Fábrica de Cultura de Osasco

Neste mês de agosto a Fábrica de Cultura de Osasco, programa do governo estadual gerenciado pela Poiesis, celebra seu primeiro aniversário com uma programação especial, no Jardim Rochdale.

No dia 24, quinta-feira, o espaço recebe o show “De repente Hip-Hop” que trará um encontro entre artistas repentistas e do hip-hop, como Aliados da Fênix, Extremo Rap, Preta Loka, Caio Repente dos Coités, Adão Repentista, Coletivo Oeste Rap, entre outros. As apresentações começam às 14h30 e fazem parte da programação do Estéticas das Periferias 2023, organizado pela Ação da Cidadania.

No sábado (26), as festividades começam às 15h com show do Emcee Lê, morador de Osasco e uma das principais vozes da cultura dancehall e sound system. Depois, às 18h, será a vez de MC Luanna, que trará convidados surpresas para agitar a festa.

SERVIÇO:

Fábrica de Cultura Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600