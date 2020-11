Emerson Osasco, corintiano que virou símbolo de protestos contra Bolsonaro, é eleito vereador

Emerson Osasco, o diretor da Gaviões da Fiel que virou símbolo de protestos realizados pelas torcidas organizadas contra o presidente Jair Bolsonaro, foi eleito vereador em Osasco nas eleições municipais deste domingo (15). Filiado à Rede Sustentabilidade, ele obteve 2.129 votos.

No fim de maio, Emerson Osasco chamou a atenção após ser filmado, com uma camiseta com a imagem do ativista negro Malcolm X, encarando uma série de ataques verbais ao ser cercado por apoiadores do presidente em ato contra Bolsonaro na avenida Paulista. “O Brasil está cansado do racismo, está cansado do fascismo. Não vamos recuar, nenhum passo para trás, aqui é democracia”, declarou ele, no vídeo.

Desenvolvedor de software, ele foi demitido de uma multinacional em Barueri após as imagens viralizarem e contou até com a ajuda do influenciador Felipe Neto por uma recolocação profissional.

Confira os 21 vereadores eleitos em Osasco:

Ribamar Silva (PSD) | 5.998 votos

Ralfi Silva (Republicanos) | 5.894 votos

Ana Paula Rossi (PL) | 5.450 votos

Joel Nunes (Republicanos) | 4.970 votos

Batista Comunidade (Avante) | 4.721 votos

Lúcia da Saúde (Podemos) | 3.567 votos

Claudio da Locadora (DEM) | 3.391 votos

Carmônio Bastos (Podemos) | 3.266 votos

Michel Figueredo (Patriota) | 3.077 votos

Ni da Pizzaria (Podemos) | 2.929 votos

Zé Carlos Santa Maria (Patriota) | 2.745 votos

Fábio Chirinhan (PP) | 2.514 votos

Rogério Santos (PL) | 2.475 votos

Adauto Tô Tô (PDT) | 2.379 votos

Paulo Júnior (PP) | 2.363 votos

Josias da Juco (PSD) | 2.270 votos

Emerson Osasco (Rede) | 2.129 votos

Pelé da Cândida (MDB) | 2.124 votos

Julião (PSB) | 2.023 votos

Pra. Cristiane Celegato (Republicanos) | 1.978 votos

Juliana da Ativoz (PSOL) | 1.837 votos