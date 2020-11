Câmara de Osasco tem renovação de 52,4%, com 11 novos vereadores

A Câmara de Osasco teve uma renovação de 52,4% nesta eleição municipal, com 11 novos vereadores, das 21 cadeiras da Casa. Os osasquenses reelegeram dez parlamentares, sete não conseguiram a reeleição e quatro ficaram de fora da disputa.

publicidade

Foram reeleitos em Osasco os seguintes parlamentares: Ribamar Silva (PSD), Ralfi Silva (Republicanos), Ana Paula Rossi (PL), Batista Comunidade (Avante), Lúcia da Saúde (Podemos), Claudio da Locadora (DEM), Ni da Pizzaria (Podemos), Rogério Santos (PL), Josias da Juco (PSD) e Pelé da Cândida (MDB).

Não conseguiram se reeleger os seguintes parlamentares osasquenses: Daniel Mathias (PP), Alex da Academia (DEM), Ricado Silva (PSD), Tinha Di Ferreira (Republicanos), Jair Assaf (DEM), De Paula (PSDB) e Didi (PSDB).

publicidade

Além disso, não concorreram à reeleição Toniolo (PODE), que teve problemas com a Justiça Eleitoral e retirou o nome da disputa, colocando o filho no lugar, sem sucesso; Dr. Lindoso (Republicanos), que ficou em segundo na disputa pela Prefeitura; Dra. Régia (PDT), que não quis concorrer por divergências com a direção de seu partido; e Mário Luiz Guide (PSB) também não entrou na disputa pela reeleição.

Confira os 21 vereadores eleitos em Osasco:

Ribamar Silva (PSD) | 5.998 votos (reeleito)

publicidade

Ralfi Silva (Republicanos) | 5.894 votos (reeleito)

Ana Paula Rossi (PL) | 5.450 votos (reeleita)

Joel Nunes (Republicanos) | 4.970 votos

Batista Comunidade (Avante) | 4.721 votos (reeleito)

Lúcia da Saúde (Podemos) | 3.567 votos (reeleita)

Claudio da Locadora (DEM) | 3.391 votos (reeleito)

Carmônio Bastos (Podemos) | 3.266 votos

Michel Figueredo (Patriota) | 3.077 votos

Ni da Pizzaria (Podemos) | 2.929 votos (reeleito)

Zé Carlos Santa Maria (Patriota) | 2.745 votos

Fábio Chirinhan (PP) | 2.514 votos

Rogério Santos (PL) | 2.475 votos (reeleito)

Adauto Tô Tô (PDT) | 2.379 votos

Paulo Júnior (PP) | 2.363 votos

Josias da Juco (PSD) | 2.270 votos (reeleito)

Emerson Osasco (Rede) | 2.129 votos

Pelé da Cândida | 2.124 votos (reeleito)

Julião (PSB) | 2.023 votos

Pra. Cristiane Celegato (Republicanos) | 1.978 votos

Juliana da Ativoz (PSOL) | 1.837 votos

Não conseguiram a reeleição à Câmara osasquense:

Daniel Matias (PP) | 2.354 votos (suplente)

Alex da Academia (DEM) | 2.175 votos (suplente)

Ricardo Silva (PSD) | 1.814 votos (suplente)

Tinha Di Ferreira (Republicanos) | (suplente)

Jair Assaf (DEM) | 1.434 votos (suplente)

De Paula (PSDB) | 2.602 (não eleito)

Didi (PSDB) | 1.753 (não eleito)

Não disputaram uma vaga na Câmara

Toniolo (Podemos – retirou a candidatura), Dra. Régia (PDT), Mário Luiz Guide (PSB) e Dr. Lindoso (Republicanos – foi candidato a prefeito).