Emidio anuncia que integrará a equipe de transição do governo Lula

O deputado estadual reeleito Emidio de Souza (PT) informou hoje (10) em suas redes sociais que foi anunciado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), para integrar a equipe de Direitos Humanos durante a transição do governo Lula (PT).

“Muito me orgulha trabalhar junto com Geraldo Alckmin na reconstrução do País. Não vou medir esforços junto com os demais integrantes do grupo de trabalho para recuperar os direitos retirados pelo atual governo”, disse o deputado, ressaltando que lutará pela implantação de políticas de promoção de promoção dos direitos humanos e de valorização da vida.