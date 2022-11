Espetáculos com Kéfera são cancelados em Barueri

Por problemas de saúde do elenco, foi cancelada a apresentação do espetáculo É Fogo, com a atriz e influencer Kéfera Buchmann, no Teatro Barueri, na Praça das Artes. A apresentação estava programada para esse domingo (13) e, segundo a Secretaria de Cultura de Barueri, a apresentação será remarcada para março de 2023.

A Secretaria de Cultura informou pelas redes sociais que quem já havia comprado ingresso pelo site Bilheteria Express, a própria empresa irá fazer o estorno para que o espectador possa fazer uma nova compra quando o espetáculo for remarcado.

A apresentação é uma tragicomédia na qual Kéfera destaca momentos de sua carreira, as angústias e questionamentos da vida de uma atriz em busca da validação e reconhecimento do público para além da imagem da “garota da internet”, que conquistou uma legião de fãs com os seus vídeos.

O título da peça é uma brincadeira com seu filme “É Fada”, disponível na Netflix. “A peça é uma experiência imersiva, que traz reflexões existencialistas, sem deixar de lado o bom humor”, diz a atriz.

Gaslight

Também por problemas de saúde no elenco, outra peça com Kéfera que seria exibida em Barueri nesse final de semana foi cancelada.

As apresentações do espetáculo Gaslight: uma relação tóxica, que teria seções também no Teatro Barueri nos dias 12 e 13 de novembro serão remarcadas para março de 2023.