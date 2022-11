Concessionárias que operam estradas da região esperam mais de 1,7 milhão de veículos nesse feriado

A CCR ViaOeste, que administra o sistema Castello/Raposo, e a CCR Rodoanel, que administra o trecho oeste do Rodoanel Metropolitano, estimam que mais de 1,7 milhão de veículos utilizem as respectivas vias sob concessão para viajar no feriado da Proclamação da República, comemorado nessa terça-feira (15).

Segundo as empresas, cerca de 650 mil devem escolher Castello Branco e Raposo Tavares e aproximadamente 1,1 milhão devem circular no trecho oeste do Rodoanel.

As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso nas rodovias.

De acordo com as empresas, na sexta-feira (11) a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos seja maior das 16h às 20h.

No sábado (12), o fluxo deve ser intenso das 9h às 12h.

Já no retorno, na terça-feira (15), é esperada maior concentração de veículos no sentido capital das 14h às 20h.

No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso sexta-feira, das 15h às 20h e no sábado (12), das 9h às 10h. Na terça-feira (15) a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.