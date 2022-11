Unidades do Bom Prato da região vão abrir normalmente nesta segunda-feira (14)

As unidades do Bom Prato da região (Osasco, Carapicuiba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi e Jandira) vão funcionar normalmente na próxima segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República e só vão fechar no dia 15.

As unidades irão servir o café da manhã, almoço e jantar.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntas, as unidades da região oferecem diariamente 10.450 refeições, sendo 1.650 cafés da manhã, 7.600 almoços e 1.200 jantares.

Os endereços do Bom Prato na região são:

Osasco: Rua João Collino, 240

Rua João Collino, 240 Carapicuiba : Avenida Miriam, 385

: Avenida Miriam, 385 Cotia: Rua Senador Feijó, 100

Rua Senador Feijó, 100 Embu das Artes: Avenida Rotary, 3491

Avenida Rotary, 3491 Itapevi: Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279

Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279 Jandira: Rua Elton Silva, 300