Itapevi inicia construção de novo pronto-socorro no Cardoso

A Prefeitura de Itapevi iniciou as obras para a construção de um novo pronto-socorro no bairro do Cardoso. O novo prédio substituirá o atual, que funciona em um imóvel antigo na Rua Giovanni Cornaro.

O novo pronto atendimento do bairro, que tem prazo de conclusão de 18 meses, terá dois pavimentos, com elevadores, consultórios, serviço social, triagem, gesso, raio-x, administração, salas de arquivo, reunião e direção, salas de espera, de medicação, curativo, entre outras dependências.

O local contará ainda com estacionamento com 23 vagas públicas e duas para pessoas com deficiência (PCD). A área construída será de 1.735 m².

As obras de construção do novo Pronto Atendimento Cardoso estão na rua André Cavanha, 400, com fundos para a rua Paulo de Tarso Leonello, na Vila Dr. Cardoso.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, o prédio atual, na rua Giovanni Cornaro, onde hoje funcionam juntos o PS e a UBS Cardoso, será totalmente remodelado após a transferência do pronto atendimento e abrigará apenas a unidade básica de saúde.