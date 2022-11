Arena Barueri recebe final da Copa do Brasil Sub-20 nesse sábado (12)

A Arena Barueri vai sediar um clássico nesse sábado (12): Palmeiras e Flamengo brigam pelo título da Copa do Brasil Sub-20.

O jogo começa às 11h e a entrada será gratuita.

No entanto, os torcedores terão que fazer um cadastro no sistema de ingressos do site do Palmeiras para a geração de um bilhete virtual (e-Ticket) a partir de hoje (10) até o início da partida. Cada CPF poderá garantir até três bilhetes.

Dois setores estarão disponíveis aos torcedores do Palmeiras. Para o setor B, a entrada será pelos Portões 2 e 3 da Arena Barueri, enquanto o acesso ao Setor C1 será feito a partir do Portão 15. A torcida visitante também poderá assistir ao jogo deste sábado gratuitamente – o acesso será pelo Portão 9, também com ingressos reservados pelo site do Palmeiras.

