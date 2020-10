Emidio começa campanha com promessa de atenção à zona Norte de Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) começou a campanha à Prefeitura de Osasco com uma caminhada e diálogo com moradores da zona Norte da cidade. Ele caminhou pelo Helena Maria e, em diálogo com moradores locais, propôs a retomada da obra de canalização que vai possibilitar a abertura de uma nova faixa para a avenida Costa e Silva.

O ato teve as participações do candidato a vice-prefeito Pastor Silvio Neves (PTB), e de candidatos a vereador da coligação que apoia a eleição de Emidio a prefeito de Osasco.

O petista destacou a moradores e comerciantes locais realizações de seus dois mandatos como prefeito, entre 2005 e 2012, na região, como a UBS Helena Maria, o CEU Zilda Arns, e a UBS do Jd Aliança. “Comigo a zona norte de Osasco vai voltar a ter atenção da prefeitura”, afirmou Emidio.

