Bolsonarista Alexandre Bussab declara apoio a Dr. Lindoso a prefeito de Osasco

Na disputa pela Prefeitura de Osasco, o candidato Dr. Lindoso (Republicanos) recebeu o apoio do bolsonarista Alexandre Bussab, que chegou a ser cotado para ser candidato a prefeito nesta eleição.

Apoiador de Jair Bolsonaro, o cirurgião dentista Bussab deixou o PSL após a saída do presidente do partido. Ele migrou para o PRTB, mas optou por apoiar Lindoso ao invés de o candidato da legenda à Prefeitura de Osasco, o pastor Reinaldo Mota. “Estou com Lindoso e não abro mão”, declarou Bussab.

