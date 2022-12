Emídio de Souza revela contratos suspeitos no Ministério dos Direitos Humanos que somam R$ 172 milhões

Emídio de Souza revela contratos suspeitos no Ministério dos Direitos Humanos que...

O deputado Emidio de Souza (PT/SP), integrante do grupo de Direitos Humanos da transição do governo Lula, revelou nessa quinta-feira (8) a existência de dois contratos suspeitos no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos.

Os contratos, que somam R$ 172 milhões, são para compra de bebedouros simples e para aluguel de guindaste.

“Nós encontramos situações escabrosas. Por orientação da coordenação geral da transição, temos o dever, do que nós encontramos de errado, comunicar ao TCU [Tribunal de Contas da União], as autoridades, para que tomem providências, porque nós não vamos prevaricar”, disse Emidio, em coletiva.

Segundo o petista, os dois contratos chamaram muito a atenção do grupo, tanto pelos valores como pelos objetos. “Até agora não consigo entender como é que o Ministério dos Direitos Humanos está alugando guindaste. Para que? O governo tem o dever, a obrigação moral e legal de justificar esses contratos, para que serviram, como é que foram utilizados, para onde foram tantos bebedouros”, detalhou.

Ainda de acordo com Emidio, o TCU foi oficiado quanto aos contratos pelo grupo, em nome da transição, para que o tribunal verifique o que aconteceu.