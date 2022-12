São Silveira será disputada neste domingo (11)

A 46ª edição da Corrida São Silveira está marcada para esse domingo (11) e contará com a participação de centenas de corredores.

A corrida terá um percurso de 8 quilômetros; já a caminhada, de 4 quilômetros. Os chips podem ser retirados hoje (9) e amanhã (10) no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro. Não há entrega de chips para os participantes da caminhada.

O ponto de concentração será na avenida Fernão Dias Paes Leme (paralela à CPTM), entre as estações Jardim Belval e Jardim Silveira.

Para a realização da prova, algumas vias serão interditadas. A avenida do Exército Brasileiro, no Jardim Tupan (Bairro Silveira), será fechada no sábado (10), a partir das 12h, para montagem do palco da cerimônia de apresentação e premiação da Corrida.

Nos demais locais, os fechamentos ocorrerão no domingo (11), a partir das 5h até o término do evento (previsto para as 14h).

Desvios