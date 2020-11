Empresa abre 70 vagas de auxiliar de logística em Itapevi

Estão abertas em Itapevi 70 vagas de emprego para o cargo de auxiliar de logística. O salário é de R$ 1.447,00 e é oferecida refeição no local. A empresa tem dois turnos de trabalho: das 5h45 às 14h05, de segunda à sábado; e das 14h às 22h52, de segunda a sexta e, aos sábados, das 10h às 14h05.

A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, exige ensino médio completo e experiência de um ano na área na carteira de trabalho. As oportunidades são para homens e mulheres de 20 a 43 anos.

As inscrições podem ser feitas até às 15h da próxima segunda-feira (30), via e-mail, enviando o currículo para [email protected]; ou pessoalmente, no Resolve Fácil (rua José Michelotti, 347, Cidade da Saúde), das 8h às 17h. Os documentos necessários são RG, CPF e PIS/PASEP.

Mais informações: [email protected] ou (11) 4143-9200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.