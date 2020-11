Menina caiu da janela da área de serviço de apartamento enquanto mãe buscava encomenda na portaria

A menina de 6 anos que morreu após uma queda do sétimo andar de um prédio na Vila Tiradentes, em São Paulo, no limite com Osasco, caiu da janela da área de serviço do apartamento, que não tem rede de proteção. Maria Eduarda estava sozinha em casa por alguns minutos enquanto a mãe teria descido para buscar uma encomenda na portaria.

A queda aconteceu por volta das 8h20 da manhã desta quinta-feira (26). A menina chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada pelo SAMU ao Hospital Universitário, no Butantã, em São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

A mãe afirmou aos policiais que investigam o caso que aproveitou que Maria Eduarda estava dormindo para ir buscar uma encomenda na portaria. Imagens obtidas pela Record TV mostram o desespero da mulher ao receber a notícia de que a filha havia caído.

Ao mesmo tempo, uma empregada da família chegou ao apartamento e não encontrou ninguém. Pouco depois, recebeu o alerta de uma vizinha de que uma criança com as características de Maria Eduarda estava caída no pátio do condomínio.

O caso foi registrado pelo 75º DP, em São Paulo. O Conselho Tutelar acompanha o caso.