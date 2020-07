Empresa abre vagas em atendimento ao cliente em Osasco

A empresa TTEC está com 16 vagas de emprego abertas para o setor de atendimento ao cliente em Osasco. São dez oportunidades, no Shopping União, para a área de retenção e seis para especialista em atendimento ao cliente, com faixa salarial na casa de R$ 1,1 mil.

Entre os requisitos para as vagas de emprego em Osasco estão: ensino médio completo, experiência na área e bom relacionamento interpessoal, com espírito de trabalho em equipe.

A empresa oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, parcerias com universidades, escolas de idiomas e academias (GymPass).

“Na TTEC você pode desfrutar de uma carreira dinâmica que oferece emocionantes oportunidades de desenvolvimento profissional e de crescimento de carreira”, diz a companhia.

Como se candidatar às vagas de emprego na TTEC em Osasco:

Para saber mais e se candidatar às dez vagas de atendimento ao cliente (retenção), clique aqui e acesse o link no site Vagas.com.

Para saber mais e se candidatar às vagas de emprego de especialista em atendimento ao cliente, clique aqui e acesse o link no site Vagas.com.