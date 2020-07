PMs salvam a vida de bebê de dez meses em Osasco

Policiais militares salvaram a vida de uma bebê de apenas dez meses, na sexta-feira (24), em Osasco. Ela estava desacordada e com poucos sinais vitais quando foi socorrida e levada ao hospital.

Os policiais do Comando do Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-8) faziam patrulhamento na avenida Hirant Sanazar, no Jardim Umuarama, por volta das 20h, quando encontraram os pais da pequena Ariella pedindo socorro. De imediato, o sargento Luiz Costa e soldado Mota adotaram os protocolos de primeiros socorros e reanimaram a criança.

Após os primeiros procedimentos, a bebê foi levada ao pronto-socorro do Jardim D’Abril, em Osasco, onde foi atendida, medicada e liberada em seguida. “Agradeço ao sargento Luiz e ao seu parceiro por ter ajudado a salvar a vida da minha filha. Que Deus abençoe a vida desses guerreiros”, disse o pai de Ariella.