Empresa afasta motorista de ônibus que atropelou e matou mulher na Avenida dos Autonomistas, em Osasco

O motorista de ônibus que atropelou e matou uma mulher, na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, foi afastado da função. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (31) e foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver quando a vítima, que vestia uma camiseta clara, atravessa a faixa de pedestres, correndo, e é atingida em cheio pelo ônibus. Ela foi arrastada por alguns metros.

O coletivo fazia a conversão em direção ao Terminal da Vila Yara no momento do acidente, por volta das 10h30. A mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi contatado ainda no local.

À polícia, o motorista afirmou que não viu a mulher e só percebeu o que havia acontecido quando sentiu as rodas do coletivo travarem.

A SPTrans, empresa que gerencia a linha, informou que o condutor fazia a linha 874C/10 Pq. Continental – Metrô Trianon Masp e que foi afastado da função. O caso foi registrado no 9º DP de Osasco.