Assombração no BBB 23? Key Alves chora e diz que viu Michael Jackson

A líbero do Osasco Key Alves não conteve o choro após levar o maior susto, na madrugada desta quarta-feira (1º), no BBB 23, da TV Globo. Ela afirma que viu o cantor Michael Jackson (1958-2009) no reflexo do espelho do quarto.

“Que susto! Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo”, contou a sister, que foi acolhida por Gustavo e Aline Wirley.

Os outros brothers que estavam no quarto ficaram tentando entender o que havia acontecido. “Não tem nada, tá todo mundo aqui, menos ele [Michael]”, disse Fred Nicácio, consolando-a.

Em outra ocasião, Key já havia dito que sente muito medo do cantor, morto em 2009, aos 50 anos. A jogadora de vôlei afirmou que o viu dentro de uma van na cidade de Assis, em São Paulo, quando tinha 9 anos. Desde então, tem pesadelos e chegou a fazer terapia.