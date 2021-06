Empresária nega que traiu o marido e largou a família por Eduardo Costa

A empresária e influenciadora digital Mariana Polastreli negou que tenha abandonado a família para ficar com Eduardo Costa, como afirmou publicamente o ex-marido dela, o engenheiro Eduardo Polastreli. Mariana admite que ela e o cantor estão se “conhecendo melhor”, mas garante o affair teve início após se separar.

Ela e Eduardo Costa se encontraram pessoalmente pela primeira vez no dia 12 e passaram um fim de semana juntos. Os dois mantinham contato apenas pela internet. Segundo Mariana, o cantor sempre foi “muito respeitoso” nas conversas por meio das redes sociais e até a aconselhava a voltar com o marido. “Eu me abria com ele porque a gente tinha um carinho muito legal”, declarou a influenciadora digital, ao jornal “A Gazeta”.

Mariana e Eduardo Polastreli ficaram juntos por cerca de 15 anos. O casal tem três filhos, um de 13 anos, um de 9 e um bebê de 9 meses.

No fim de semana, o engenheiro acusou a mulher de tê-lo traído e abandonado a família por Eduardo Costa e que tem sido motivo de chacota na cidade onde vivem, Alegre, no Espírito Santo. “A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha”, desabafou o engenheiro, em entrevista ao colunista Leo Dias. “Fomos expostos ao ridículo”.

Já Eduardo Costa declarou Mariana não abandonou a família e que já estava separara quando os dois começaram um affair. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara tem três meses”, declarou, também a Leo Dias.