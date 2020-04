Empresário de Osasco morre por coronavírus e amigos se despedem com alerta: “fiquem em casa! Covid-19 mata”

O empresário Leandro Aguado, de 41 anos, não resistiu às complicações do novo coronavírus (covid-19) e morreu, na madrugada da última sexta-feira (10), em Osasco. Na redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e alertaram sobre a importância da quarentena.

Leandro era dono da boutique de Carnes & Cervejas, Don BB, que fica no KM 18, e presidente do time raiz da Ponte Preta também do KM 18. “O que nos resta é chorar, orar e pedir a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos. Hoje, Leandro Aguado, o nosso amigo BB, está alegrando o céu”, escreveu um amigo do empresário.

“Quem vai servir o melhor espeto e a cerveja mais gelada pra gente agora? […] Parece até um pesadelo imaginar que não vamos mais poder chegar no Don BB com aquela receptividade e alegria que só você tinha”, escreveu outro amigo. “Pra quem não acredita, pra quem duvida do covid-19, hoje ele mostrou que existe, e escondeu todos os sorrisos das pessoas que gostavam e amavam o Leandro Aguado. A gente segue daqui, superando e lutando contra essa pandemia desgraçada, temos que fazer nossa parte para não termos mais perdas como essa, um momento muito difícil, que é irreversível e irreparável”, completou.

“Essa covid-19 não é brincadeira. Descansa em paz Leandro Aguado”, disse um amigo. “Amados, sigam as instruções medicas e profissionais. Fiquem em casa! Protejam-se”, escreveu outra amiga do empresário.

“Infelizmente a minha querida cidade de Osasco [está] perdendo pessoas com idade abaixo a de risco. Essa COVID 19 não é brincadeira gente. Sempre uma notícia de um conhecido que partiu. Que façamos a nossa parte. Fiquem em casa!!! COVID 19 mata”, alertou uma moradora, que conhecia o empresário.

Segundo boletim oficial da Prefeitura, até o sábado (11), Osasco teve 1.745 notificações de casos. Outros 571 casos notificados não pertencem ao município. Destes, 185 casos foram confirmados por exame.

Dos casos confirmados, 41 estão recuperados. A cidade registrou 9 mortes confirmadas por covid-19 e outras 24 óbitos estão em investigação.