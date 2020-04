Mais 2 pacientes recuperados da covid-19 recebem alta sob aplausos em Osasco | Vídeo

Mais dois pacientes recuperados após correrem risco de vida acometidos pela covid-19 receberam alta sob aplausos de profissionais da saúde em Osasco, neste fim de semana. Eles deixaram o Pronto Socorro Osmar Mesquita, no Helena Maria.

“Sr. Nestor, 54 anos, e o Sr José 61 anos, entraram em estado grave no Centro de Combate ao Covid-19 no Osmar Mesquita, no Helena Maria, tiveram hoje ALTA, graças à Deus! Parabéns à todos nossos profissionais da saúde e todos os colaboradores desta unidade!”, postou o prefeito Rogério Lins nas redes sociais junto ao vídeo que mostra o emocionante momento da saída deles.

Na semana passada, aconteceu episódio semelhante no Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus, no prédio do Pronto Socorro do Jardim Santo Antonio, em Osasco.