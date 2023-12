Empresários estrangeiros são resgatados em Presidente Altino após momentos de terror nas mãos de sequestradores

A Polícia Militar resgatou em Presidente Altino, Osasco, quatro empresários chineses que vieram a negócios ao Brasil e foram sequestrados, na Marginal Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, na terça-feira (5). Os três criminosos conseguiram fugir a pé e ainda não foram presos.

As vítimas estavam em um veículo modelo Jeep Compass branco, na Marginal Pinheiros, quando um pneu furou e tiveram de parar para fazer a troca. Nesse momento, foram surpreendidos por bandidos, que anunciaram o sequestro.

Segundo a polícia, as vítimas relataram que os indivíduos faziam ameaças a todo tempo. “Os bandidos usavam uma arma e apontavam na cabeça deles pedindo para transferir todo o valor que tinham, mas por conta do horário, não conseguiram”, informou um PM à reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

Durante patrulhamento em Presidente Altino, a PM se deparou com o veículo estacionado em uma via escura, com a lanterna ligada e uma das portas abertas. Ao se aproximar do carro, o condutor arrancou com o veículo em alta velocidade, mas colidiu contra uma residência na mesma rua. “Nós verificamos que haviam quatro vítimas, uma delas no porta-malas”, completou o policial.

Rapidamente, os meliantes saíram do veículo e conseguiram fugir correndo pelo escadão que fica próximo ao local. Eles levaram R$ 400 em espécie, celulares e uma mala das vítimas, que foram libertadas.

O caso foi registrado no 5º DP e as investigações prosseguem para a identificação e prisão dos envolvidos.