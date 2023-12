Governo estadual inaugura Casa Terapêutica em Osasco nesta sexta-feira

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), inaugura nesta sexta-feira (8), às 9h30, em Presidente Altino, Osasco, uma nova unidade do Programa Casas Terapêuticas, voltada para dependentes químicos com longa vivência em cenas abertas de uso. O Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, e o Prefeito de Osasco, Rogério Lins participarão da cerimônia de inauguração.

publicidade

Segundo o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), a inauguração atende um pedido feito pelo seu mandato ao governador e terá capacidade de acolher 45 dependentes químicos do sexo masculino, de forma rotativa. “Vamos trabalhar para no futuro aumentar essa capacidade”, disse.

De acordo com a SEDS, as Casas Terapêuticas são o meio pelo qual o governo vai o enfrentar o problema da dependência química. Ainda segundo a secretaria, o modelo foi concebido sob medida para o tratamento de pessoas em situação de rua advindas de cenas abertas de uso, a partir de extensa pesquisa entre dependentes químicos. O investimento será de mais de R$ 2 milhões/ano.

publicidade

“Identificamos que, realmente, os dependentes químicos em situação de rua não permaneciam nos serviços existentes. Paramos para ouvi-los e assim nasceu o programa de Casas Terapêuticas, que promove uma ótima interlocução entre o Plano Nacional para Pessoas em Situação de Rua e a Política Estadual sobre Drogas. Hoje, é estratégico, pois endereça, ao mesmo tempo, dois grandes desafios: a dependência química e a situação de rua”, analisou Eliana Borges, coordenadora de Políticas sobre Drogas da Pasta.

Funcionamento

O serviço foi estruturado em 4 fases distintas (Acolher, Despertar, Transformar, Caminhar). Na fase inicial, os acolhidos reaprendem tarefas como tomar banho, construir uma comunicação não violenta, cuidar da casa, das roupas e objetos pessoais, aprendizagem de novas habilidades sociais, entre outras formas de autocuidado. Fazem atividades em grupo, terapia individuais, atividades socioeducativas, culturais e mentorias.

publicidade

A fase intermediária trabalha as potencialidades de cada um, incentivando o retorno aos estudos e o ingresso no mercado de trabalho até a conquista da autonomia de renda e moradia. Após isso, continua sendo acompanhado por equipe técnica por, no mínimo, mais 6 meses para prevenção de recaídas. O tratamento total pode durar até dois anos.

Os encaminhamentos para a Casa Terapêutica devem ser eitos através dos CRAS, CREAS, CAPS, entre outros e é totalmente gratuito.