Empresários osasquenses são homenageados na Câmara Municipal

A 51ª edição do Programa Nossa História, da Câmara de Osasco, realizada na manhã da última quinta-feira (25), fez uma homenagem aos empresários da cidade.

Thiago Borges Batista, que é sócio- proprietário da Rodoborges Express Logística Integrada Ltda.; Hélio Trevisan Júnior, sócio-fundador da Udiaço; e Luciano Camandoni, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento e sócio da Luminc, conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras de Osasco, São Paulo e do Brasil, em uma solenidade na qual também receberam um troféu da Ordem dos Emancipadores de Osasco pelo papel que desempenham no desenvolvimento da cidade.

“É uma honra hastear a bandeira da cidade, onde nasci e moro. Esse programa é muito importante porque nos remete a lembranças dos dias em que hasteávamos a bandeira na escola e cantávamos o hino. Com esse programa, damos continuidade à nossa história”, comentou Thiago Borges Batista, que lembrou de sua infância pelas ruas de Presidente Altino, onde o avô morava.

Hélio Trevizan Júnior, o Helinho, se emocionou ao falar da sua ligação por Osasco e de como a cidade faz parte da história dos negócios iniciados no final dos anos 80. “Não tenho palavras para agradecer o convite. Nessa cidade que acolheu a família Trevisan posso afirmar que também contribuímos muito para a história de desenvolvimento de Osasco. A Udiaço nasceu em Presidente Altino e eu sou grato a tudo o que conquistamos aqui”, declarou Helinho.

O osasquense Luciano Camandoni começou a trabalhar aos 12 anos e já acumula 30 anos de experiência na empresa criada pelos seus pais. “Para a pessoa que executa qualquer trabalho com brilho nos olhos não há outro resultado que não o sucesso. E eu tenho muita gente ao meu lado que mantém o brilho nos olhos. Esse trabalho do Nossa História nos faz emocionar e para minha vida é um dia importante. Porque também ajudei a construir Osasco. Reuniu-se aqui pessoas que transformam a cidade de Osasco”, disse Camandoni.

Thiago, Helinho e Luciano foram acompanhados pelos pais, Rubens, Hélio, Antônio e Janete, que começaram um trabalho que os filhos se encarregam de fazer prosperar ainda mais.

Pelo trabalho desempenhado à frente das empresas, o trio recebeu das mãos do presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Suave, o prêmio concedido pela Ordem às pessoas que contribuíram para a história da cidade.

“Na 40ª edição do Programa, fizemos o lançamento do troféu da Ordem, que é uma réplica de um monumento feito por Elifas Andreato, pelos 25 anos de emancipação. E agora premiamos as pessoas que mantêm a chama das conquistas acesa. A luta e a força de vontade dos emancipadores trouxeram Osasco até aqui e nós vamos premiar quem dá continuidade a essa luta feita de muito trabalho”, declarou Suave.