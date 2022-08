Câmara de Osasco recebe peregrinos argentinos com Moção de Aplauso

Um grupo de peregrinos argentinos ligado à igreja católica participou da 24ª Sessão Ordinária na Câmara de Osasco, realizada nesta terça-feira (30). Eles foram homenageados com a Moção de Aplauso de autoria do vereador Emerson Osasco (Rede), que teve aprovação unânime na Casa.

Recentemente, o grupo visitou o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida (SP), dedicado à padroeira do povo católico brasileiro. O grupo trouxe imagens de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina e do Uruguai, e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, representando a união dos povos latino-americanos.

Durante a discussão da Moção, o vereador Emerson explicou a composição do grupo, que é formado pelos Missionários de Francisco, pela Pastoral Afro da Argentina e do Sindicato dos Trabalhadores do Congresso e Senado Nacional da Argentina (APL).

Igreja Presbiteriana Independente

Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram, por unanimidade, a Moção de Reconhecimento 218/2022, pelos 119 anos de existência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.

O autor do documento, vereador Paulo Júnior (PP), ressaltou a importância da instituição, que se destaca pelo trabalho de apoio espiritual, educacional e social.

Durante a votação, a vereadora Elsa Oliveira (Podemos) enalteceu a laicidade do Estado brasileiro, que permitiu, em uma única Sessão, a recepção aos peregrinos católicos e a aprovação de Moção que enfatizou o trabalho de uma igreja evangélica.

