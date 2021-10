Empresas e moradores de Osasco podem adotar praças, parques e canteiros

O programa “Adote Uma Área Verde”, da Prefeitura de Osasco, oferece aos munícipes e empresas a oportunidade de adotar praças, parques, canteiros ou rotatórias. Com a iniciativa, os interessados ficam responsáveis por cuidar do espaço, realizando a manutenção e o paisagismo.

Instituído em Osasco por meio da Lei 5.011, de 22 de outubro de 2019, o programa Adote Uma Área Verde é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH). O objetivo é promover parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de logradouros públicos na cidade.

Moradores de Osasco ou empresas interessadas em fazer parte do programa podem comparecer à SEMARH, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, sala 39, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e apresentar os seguintes documentos:

Cópia de documento com foto;

Certidão Negativa de Débito (INSS);

Certidão Negativa de Débito da Prefeitura de Osasco;

Contrato Social, se for pessoa jurídica;

Cópia de Ata de Assembleia de Condomínio contendo a nomeação do Síndico, se o requerente for representante de condomínio;

Projeto ou croquis detalhando a intervenção na área verde, identificando as obras, reformas, espécies a serem plantadas e as melhorias para o local;

Formulário de intenção devidamente preenchido conforme modelo fornecido pela SEMARH no local.

Para esclarecer dúvidas ou solicitar mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (11) 3652-9113 ou 3652-9512.

