Horóscopo do Dia 04/10: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 04/10: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: De todos os signos, você será quem viverá o maior ciclo de surpresas e emoções. Estará pegando fogo e a Lua estimulará e fortalecerá seus laços e vínculos com uma nova pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Começará a obter melhores resultados em questões relacionadas ao dinheiro. Se confiar e desenvolver seus dons, as melhores situações surgirão em sua vida. Você desfrutará de um toque…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Alguém que conhecerá, mas que não se mostrará atraída por você, de fato estará mais interessada do que você imagina, o próximo passo poderá ser dado sem medo.

Dinheiro & Trabalho: Tempos muito bons estão se aproximando. Certamente há uma onda de abundância e prosperidade se agitando em seu ambiente astral e você aumentará suas opções de ter uma certa estabilidade…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Algo o separa dessa pessoa, ou pelo menos é isso que você sentirá, que talvez vocês não sejam um para o outro, no que estará errado ao pensar assim. Não tema, se envolva mais.

Dinheiro & Trabalho: Existem boas oportunidades de negócios e desenvolvimento financeiro, com a entrada de novos recursos em seu horizonte astrológico, mas para tirar proveito delas adequadamente, você deve repensar…

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É alguém que tem uma vida agitada, cheia de compromissos, mas que também se interessará por você. Relaxe, não complique a situação, apenas deixe fluir e tudo mudará a seu favor.

Dinheiro & Trabalho: Novos investimentos, novas possibilidades de ganhar dinheiro. Seu desejo de empreender outras aventuras além das anteriores será o principal incentivo neste momento. Sua situação de trabalho…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Ter uma boa dose de paciência pode lhe dar uma agradável surpresa no amor. Tudo virá na hora certa, nem antes nem depois. Você terá provas suficientes de amor e interesse dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Dentro de alguns dias, a deusa da fortuna trará surpresas agradáveis. Felizmente há uma boa evolução financeira ao seu redor que permitirá que você saia de situações complicadas e liquide…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As surpresas que a vida dá serão tudo o que você precisa para ser feliz no amor. Para não estragar o momento, para que a mágica aconteça, há coisas que não podem e não devem ser esperadas.

Dinheiro & Trabalho: O ciclo de ascensão financeira permanece em seu horóscopo, embora em dias como hoje você incorra em despesas inesperadas que podem afetar um pouco seu bolso. Você tem que enfrentar com…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com uma nova pessoa que deve entrar em seu círculo de amizades você junto com ela passarão por uma fase de bons e lindos momentos. Não se apresse, viva em harmonia com ela.

Dinheiro & Trabalho: As novas situações que nascem em seu panorama financeiro devem levá-lo a novos e melhores cenários para o seu desenvolvimento pessoal. Será o momento de colocar a vida em ordem e…

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As possibilidades de você iniciar um relacionamento profundo neste novo ciclo astral são excelentes. De fato, terá a sensação de que realmente se encontra favorecido.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao campo financeiro, os astros preveem um vasto período de prosperidade no seu signo. Certamente uma parte importante dos recursos virá do trabalho, mas também de…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Em matéria de romance, aventuras e amor, não seja tão impaciente, nem tudo o que acontece com você deve acontecer na velocidade da luz.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao lado financeiro, você sentirá que a sorte estará ao seu lado, sua visão será clara, terá intuições muito boas e saberá como agir para ganhar um pouco mais de dinheiro do que o…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A pessoa pela qual você se sentirá imensamente interessado vai vibrar na mesma sintonia que a sua. A visão de mundo dela é diferente, mas se complementará com a sua.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira se fortalece, chegou a hora de modificar certas práticas. Tudo o que parecia parado, não é mais, tudo o que você considerava inviável, se torna mais fácil de conseguir. No…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pare de ser seu maior obstáculo no amor, abra seu coração para o futuro, pare de se proteger, porque assim você se fecha para a felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Há boas notícias relacionadas à maneira como o dinheiro flui pelo seu signo, e com o fim desse estágio astral, surgem vibrações positivas que atraem prosperidade em todos os sentidos para…

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Esse é um daqueles períodos em que você ficará surpreso com o que acontecerá e como reagirá. Um romance está a caminho. No entanto, seja cauteloso.

Dinheiro & Trabalho: Nunca pense que o dinheiro é obtido apenas de uma maneira, porque há uma opção esperando por você e ela será apresentada de uma maneira incomum. Mantenha uma atitude receptiva e sua…

