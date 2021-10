Tela Quente hoje (04/10), segunda-feira, exibe Arranha-Céu: Coragem Sem Limite na Globo

Tela Quente hoje (04/10), segunda-feira, tem como atração o filme Arranha-Céu: Coragem Sem Limite na Globo. O longa será exibido por volta das 23h15, logo após mais um capítulo da novela Verdades Secretas.

Tela Quente hoje (04/10) – Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

Sinopse: Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer é acusado de promover um enorme incêndio no local. Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.

O filme Arranha-Céu: Coragem Sem Limite também está disponível para locação ou compra no YouTube.

Título Original: Skyscraper

Elenco: Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes

Dubladores: Alexandre Moreno; Clécio Souto; Duda Espinoza; Eduardo Dascar; Fernandinha Vandelli; Guilherme Briggs; Iara Riça; Marisa Leal; Mauro Horta; Rafael Mezadri; Reginaldo Primo; Ronaldo Júlio

Direção: Rawson Marshall Thurber

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação