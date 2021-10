Cantor sertanejo trai a esposa com mulher de traficante e agora teme pela vida

O cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique e Diego, trocou a esposa pela pela ex-mulher de um traficante que seria ligado ao PCC e agora teme pela vida.

O artista trancou o perfil no Instagram e redobrou os cuidados com a segurança. Ele teme que o criminoso faça mal a ele ou a pessoas próximas em retaliação pelo relacionamento, segundo o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”. Diego pediu para que o nome da namorada e do traficante não fossem revelados.

O cantor teria traído Annaí Bernardes, com quem estava casado desde 2017 e que enfrenta problemas de saúde, com a ex-mulher do criminoso. Após o fim do casamento, Diego assumiu o relacionamento com a amante, ainda de acordo com Leo Dias. O caso começou enquanto os dois eram vizinhos, em um condomínio de luxo em Campo Grande (MS).

