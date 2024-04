Encontro de Carros Antigos de Itapevi terá presença de Fiuk neste domigo

Neste domingo (7), das 8h às 16h, Itapevi sedia a 7ª edição do Encontro de Carros Antigos.

Além das relíquias motorizadas dos colecionadores, um dos destaques do evento será a presença do cantor e ex-BBB Fiuk, que vai participar de um show de drift, apresentação com manobras e derrapagens.

O encontro será em frente ao Parque da Cidade (Rua Dimarães Antônio Sandei, s/nº – Cidade Saúde), com entrada gratuita e programação aberta para todos os públicos com apresentações musicais e praça de alimentação.