Programa para impulsionar startups locais está com inscrições abertas em Osasco

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, em parceria com o Sebrae local, lança o Start Osasco-2024, uma jornada de conhecimento voltada a apoiar startups da cidade. A iniciativa tem como objetivo fomentar o empreendedorismo inovador, impulsionar o crescimento de negócios disruptivos e possibilitar a conexão dessas empresas com o ecossistema de inovação.

A edição de 2024 está com inscrições abertas e é destinada a startups de todos os estágios, desde ideias iniciais até negócios em fase de aceleração. O programa oferece orientação para quem deseja criar uma startup, mas não sabe como começar, além de apoio na validação de modelos de negócio existentes e aceleração do crescimento de iniciativas já estabelecidas.

Ao longo do programa, os participantes terão acesso a mentorias, oficinas e consultorias especializadas, abordando temas como lean startup, modelo de negócios, captação de recursos, marketing digital e muito mais. A jornada culminará em uma rodada de negócios, proporcionando às startups a chance de apresentar seus projetos a investidores e potenciais parceiros.

As inscrições para o Start Osasco-2024 podem ser realizadas no site sebraeforstartups.sebraesp.com.br até o dia 30 de abril. A participação é gratuita e aberta a empreendedores de todas as áreas de atuação.