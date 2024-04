Levantamento aponta que Barueri tem o aluguel mais caro do país

publicidade

De acordo com o Índice FipeZAP de locação residencial divulgado em fevereiro, a cidade de Barueri ostenta o título de possuir o metro quadrado para aluguel mais valorizado do país. O estudo foi publicado pelo jornal Estado de S. Paulo.

Avaliado em R$ 59,95, após expressiva alta de 16,25% nos últimos 12 meses, o custo médio para alugar um apartamento de 100 m² na cidade chega a aproximadamente R$ 5.995,00 mensais.

Um dos principais fatores que contribuem para esta realidade, segundo o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Renato Cymbalista, é o suposto contraste menos acentuado entre regiões nobres e periféricas em Barueri, quando comparada a outras cidades. Cymbalista sugere que municípios com mercados de aluguel de baixa renda menos ativos, como Balneário Camboriú, São Caetano e Santos, tendem a apresentar médias mais elevadas, pois não possuem uma parcela significativa de imóveis com aluguéis muito baixos que puxem essa média para baixo.

Os próprios dados do Índice FipeZAP corroboram essa perspectiva ao evidenciar as discrepâncias encontradas na capital paulista. Enquanto o metro quadrado no bairro nobre do Itaim Bibi é avaliado em R$ 88,60, em Santana, região mais periférica, o valor médio é de apenas R$ 36,30. Essa disparidade ilustra como a ausência de opções habitacionais mais acessíveis pode influenciar os valores médios de locação.

Ademais, Nathan Varda, CEO da Propdo Brasil, empresa que analisa dados imobiliários, aponta outros fatores que podem explicar os altos preços em Barueri. A cidade abriga o condomínio Alphaville, reduto de moradores de alto padrão aquisitivo, além de ter se tornado um destino procurado desde a pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas buscaram maior contato com a natureza, tranquilidade e segurança nas regiões mais afastadas dos grandes centros.

No entanto, Varda ressalta uma possível limitação dos dados: a discrepância entre os valores anunciados, utilizados na composição do índice, e os preços efetivamente praticados no mercado imobiliário pode chegar a 50%. Isso porque os anúncios tendem a refletir as expectativas otimistas dos proprietários, nem sempre condizentes com a realidade.

Em suma, a conjunção de fatores como a menor oferta de imóveis de baixo custo, a presença de áreas nobres e valorizadas, o apelo por segurança e contato com a natureza, além de possíveis distorções metodológicas, ajudam a explicar por que Barueri figura no topo do ranking nacional de alugueis mais caros do país.