Horóscopo do Dia 07/04: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 07/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Siga suas intuições e palpites. Se uma situação que aparece não parece boa, não assine ou se comprometa com nada no momento. Espere um pouco até sentir-se intuitivamente mais seguro e confiante e depois faça o que é preciso. Amor: É um momento positivo para o romance e conexões sentimentais. Assim, essas mudanças que são tão necessárias para você começarão… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Hoje é um ótimo dia para lidar com assuntos mais incômodos. É um momento para se sentir mais pleno, com muito ânimo e força. A energia cósmica de hoje ajuda você a ir em busca daquilo que é parte de seu objetivo de vida. Amor: Possivelmente a Lua o encoraje a compartilhar sua bela natureza interior com alguém que você ama. Agora é hora de usar suas armas… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

As primeiras promessas que você deve cumprir são aquelas que você faz a si mesmo. Se você não batalhar por elas o tempo todo, não sobreviverá. Você precisa de mais disciplina, principalmente quando se trata de algo que lhe traga otimismo e satisfação. Amor: Seu lado romântico pode realmente brilhar a partir de hoje. Se você está pronto para o amor, ele está pronto… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

O mais certo hoje é que você não embarque em nenhuma aventura, já que os bons resultados que deverá de alcançar, elevarão sua autoestima e isso o deve de impulsionar a enfrentar novos desafios com força, porque condições terá. Amor: Possivelmente hoje esteja focado em criar conexões profundas e duradouras com alguém que tanto gosta. Assim, se está gostando realmente… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Seu espírito de conquista se multiplicará hoje e nos próximos dias, portanto seu desempenho como um todo, principalmente no pessoal será excepcional. Aproveite bastante, e se hoje tiver oportunidade, passe o dia em casa. Amor: A energia das estrelas vai trazer uma paixão sensual e expectativa à sua vida amorosa. Apenas precisa acabar rapidamente com seus medos e dúvidas… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Sua mente estará brilhante, alerta e ativa durante esta temporada, e você terá a capacidade de gerar ideias incomuns e inventivas. Compartilhar suas ideias com outras pessoas será mais fácil, por isso é um bom momento para socializar mais. Amor: Neste momento, no campo sentimental, vai ser levado a experiências hipnóticas e cativantes, especialmente se você for solteiro… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O plano espiritual vai tomar conta de você hoje, em qualquer caso, você não vai focar apenas em ficar analisando ou pensando, você também vai querer se cercar de pessoas que são importantes para você, sejam elas da sua família ou não. Amor: Pode ser um bom momento para se concentrar em se comunicar de forma clara e aberta com alguém especial. Ainda mais que… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Você começa a ter muita clareza sobre onde quer ir e não tem medo de dizer em alto e bom som certas coisas que há muito tempo guardava para si mesmo. Começa para você uma nova etapa em que o protagonista absoluto é você com suas conquistas. Amor: Conectar-se de forma mais romântica com a pessoa que deseja como parceiro não é um sonho impossível. Apenas… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Um dia para se lançar em novas oportunidades, visto que a energia positiva de seu regente lhe dará a coragem necessária para tomar decisões ousadas. Mesmo que pareça um dia calmo, as decisões tomadas hoje podem ter um grande impacto amanhã. Amor: Se você está buscando a conexão perfeita com alguém, este pode ser um período muito significativo. Então, abrace a magia… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Momento favorável para colocar ordem em seus assuntos pessoais e naquilo que tira a sua tranquilidade. Chega aquela condição que você estava esperando para começar a caminhar com passos largos e seguros, para avançar com certezas na sua frente. Amor: Nos assuntos sentimentais, as estrelas o incentivam a ser mais decidido. Dessa forma, você pode se envolver… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Às vezes, você gostaria que as coisas acontecessem muito mais rápido, você deve aprender a ter paciência e entender que tudo chega na hora certa. Não se preocupe, você vai realizar seus sonhos, mas não se compare a ninguém, tudo ficará bem. Amor: A princípio, é provável que um grande e verdadeiro amor entre na sua vida. Talvez não da forma que você deseja, mas aos poucos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Muitas coisas que você tinha em mente começam a fluir e isso levanta a sua moral e você continua em frente, mas agora com mais entusiasmo. Aquele problema que te incomoda, aos poucos, vai sendo resolvido, e até com uma ajuda inesperada. Amor: Pode ser um dia propício para refletir sobre seus desejos e objetivos em relação ao amor. Ainda mais que conversas recentes… Continue lendo o signo Peixes