Enel lança campanha de negociação de dívida

A concessionária de energia Enel lançou uma campanha de negociação de dívidas para seus clientes. Até o dia 30 de novembro, os consumidores poderão negociar suas dívidas com parcelamentos que podem chegar em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito.

publicidade

Os clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias poderão parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas) sem juros. Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito.

Já os clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias poderão parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora).

publicidade

Os clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para novas negociações.

A negociação pode ser feita online, pelo portal de negociação da Enel (link), Call Center (0800 72 72 120) e aplicativo Enel São Paulo ou presencialmente, nas lojas de Atendimento. Caso o cliente escolha o parcelamento pelo cartão de crédito, a negociação terá que ser feita pelo site ou aplicativo da distribuidora.