Enel muda visual da conta de luz; novo formato ganha QR Code para pagamento via Pix

A partir deste mês os clientes da Enel Distribuição São Paulo passam a receber a conta de energia com um novo layout. Além de conter informações mais organizadas, o modelo também permitirá a integração da fatura ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica, prevista para ocorrer ao longo deste ano.

publicidade

A nova conta também traz um campo reservado para QR Code que nos próximos meses possibilitará o pagamento via Pix. Outros meios de pagamento continuarão ativos para o consumidor, tais como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.

O boleto bancário que compõe a fatura está em tamanho menor e continua sendo apresentado nos modelos Enel, Banco do Brasil ou Itaú. Para evitar fraudes, quando o boleto for emitido por Banco do Brasil ou Itaú, o cliente sempre deve conferir, antes de fazer o pagamento, se o beneficiário está em nome de Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. (razão social da Enel SP).

publicidade

Continuam presentes no novo modelo as informações com as quais os consumidores estão habituados. A empresa destaca que todas as contas de luz trazem informações regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e há dados que são usados no contato do cliente com a companhia de energia.