‘Enem dos Concursos’ abre inscrições nesta sexta-feira (19); salários de até R$ 22,9 mil

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, também chamado de ‘Enem dos Concursos’ começam hoje, sexta-feira (19), e seguem até o dia 9 de fevereiro. O certame vai selecionar 6.640 servidores para preencher cargos em 21 órgãos públicos federais, com salários que chegam a R$ 22,9 mil.

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90, para vagas de nível superior.

Estão isentos candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo Gov.br, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso.

Para se inscrever, o candidato deve ter uma conta no Gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze), e acessar o endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login a partir das 10h desta sexta-feira.

Da Agência Brasil