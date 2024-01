Rede D’Or abre vagas de técnico de enfermagem, enfermeiro e outras 145 em Osasco, Carapicuíba e SP

A Rede D’Or está com 147 vagas de emprego abertas nas unidades de Osasco, Carapicuíba e São Paulo. As oportunidades estão disponíveis no site de vagas do grupo, que está presente em diversos estados do país.

Em Osasco, a rede tem vagas para técnico de enfermagem UTI Neo São Luiz (3), enfermeiro – centro cirúrgico São Luiz (3), auxiliar de enfermagem UNI (2), analista de laboratório, auxiliar de contas médicas, auxiliar de exames complementares, enfermeiro UNI maternidade, técnico de enfermagem – emergência, maqueiro centro cirúrgico e outras. No Alpha Med, em Carapicuíba, a rede busca por enfermeiro de emergência – adulto.

Já em São Paulo, há centenas de oportunidades para técnico de enfermagem, analista de serviços médicos – auditoria, analista de laboratório, auxiliar de contas médicas, auxiliar de suprimentos, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem UTI, supervisor operacional, auxiliar de higienização e outras.

Como se candidatar às vagas de emprego na Rede D’Or em Osasco e SP:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas do grupo, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.