Enfermeira é encontrada em Osasco uma semana após desaparecer

A enfermeira Karina Frazon Nunes da Silva, de 39 anos, foi localizada pela família na região central de Osasco nesta quarta-feira (25), uma semana após desaparecer.

Ela é de Botucatu, no interior paulista, e trabalha em uma clínica de recuperação de dependentes químicos em Itapecerica da Serra. Na quarta-feira passada, aproveitou a folga no trabalho para vir a São Paulo e desapareceu.

O pai dela, Cláudio Frazão, afirmou ao G1 que um amigo da família entrou em contato com o ex-marido dela e relatou ter visto uma pessoa parecida com ela no Centro de Osasco.

Eles vieram para a cidade e a localizaram. Ela já teve crises de depressão e foi encontrada desorientada e confusa, relataram.

Karina foi levada de volta a Botucatu, onde deve ficar em recuperação por alguns dias até retomar sua rotina.