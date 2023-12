Equipe de kickboxing osasquense conquista medalhas em dois campeonatos

A equipe osasquense A2F Arena Kickboxing participou do Pan-Americano de Kickboxing Cadetes e Juniores 2023 e do Sul-Americano de Kickboxing, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os dois eventos esportivos, realizados entre os dias 6 e 10 de dezembro, reuniram 337 atletas de 12 países. A delegação de Osasco contou com 17 atletas, sendo seis representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel).

Osasco conquistou nas duas competições 21 medalhas, sendo 13 ouros, sete pratas e um bronze. Destas medalhas, 16 foram conquistadas por atletas do projeto social Gigantes de Osasco. Com o resultado, o Brasil ficou em primeiro lugar na classificação geral por países nos dois campeonatos.

Entre os atletas, o destaque foi William Gabriel dos Santos Silva, de 18 anos, representante do bolsa atleta e aluno do projeto social Gigantes de Osasco. Em sua estreia no ringue, William enfrentou um lutador dos Estados Unidos, venceu a luta e conquistou a medalha de ouro.