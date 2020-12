Escola de Carapicuíba leva Papai Noel e lembrancinha para alunos em evento drive-in

Nesta quinta-feira (17), a Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Castelo Encantando, em Carapicuíba, organizou um evento no formato drive-in para encerrar o ano letivo junto aos alunos.

Sem descer dos carros, as crianças matriculadas no Pré I e II, na escola que está localizada na Cohab, receberam o carinho dos professores e uma lembrancinha com mensagens do Papai Noel e da Mamãe Noel.

O evento que marcou o encerramento do ano letivo foi organizado seguindo as medidas de segurança contra a covid-19. O uso de máscara foi obrigatório para as crianças, familiares, professores e todos envolvidos, inclusive o Papai Noel.

