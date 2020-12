Inscrições online para creches em Carapicuíba terminam nesta sexta-feira (18)

Termina nesta sexta-feira (18) o prazo para fazer matrículas online para vagas em creches, pré I e pré II em Carapicuíba. As inscrições são para crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses.

Pais ou responsáveis devem acessar o site www.carapicuiba.demandadealunos.com para realizar o cadastro. No entanto, as creches e escolas municipais de Carapicuíba abrem das 8h às 17h para auxiliar nas inscrições.

Para realizar o cadastro, é necessário ter em mãos o número da certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de residência com CEP. Mais informações podem ser encontrada no site da Prefeitura de Carapicuíba.

