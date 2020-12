MulheresSuperpoderosas: 1ª mulher comandante do 14º Batalhão da PM, em Osasco, recebe homenagem do governo do estado

No embalo do lançamento do filme Mulher-Maravilha 1984, o governo do estado homenageia em suas redes sociais servidoras públicas que se destacam na função. Uma delas é a Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho, primeira mulher a comandar o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco.

“Nós adoramos a personagem Mulher Maravilha, mas no estado de São Paulo também temos as nossas heroínas. Vem conhecer histórias de algumas dessas mulheres #superpoderosas que fazem e acontecem em São Paulo”, postou o governo do estado em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (17). “A Tenente Coronel Eunice é a 1ª mulher a assumir o cargo de comandante operacional no 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), em Osasco. Há 28 anos na Polícia Militar, é mentora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência”.

A Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho também já foi homenageada na Câmara Municipal de Osasco. “Ela sempre foi uma profissional exemplar e muito dedicada. Sempre comandou e coordenou em suas diversas funções no policiamento. Não existe força maior que a força de uma mulher determinada”, declarou o vereador Josias da Juco (PSD), autor de propositura de moção de aplauso à comandante do 14º Batalhão, em junho.

Eunice Godinho alcançou sua mais alta patente na carreira e conquistou uma posição inédita em sua profissão. A Tenente Coronel ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, como aspirante, em 1.992. No âmbito militar, coleciona em sua carreira, diversas medalhas e condecorações.