Alelo tem diversas vagas de emprego abertas em Barueri

Uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, a Alelo tem diversas vagas de emprego abertas em sua sede, instalada em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para as áreas Comercial, Finanças, Marketing, Operações, Recursos Humanos, Estratégia Digital e Tecnologia.

Entre as vagas abertas estão consultor comercial, analista de inovação, especialista de estabelecimento comercial, superintendente financeiro, coordenador de performance de produtos, analista de operações, analista de treinamento comercial júnior, analista de sistemas, engenheiro de software e gerente de sistemas.

A vaga para analista de treinamento comercial exige que o candidato tenha ensino superior, conhecimento em treinamento, Power Point e Excel avançado. Já para o cargo de especialista de estabelecimento comercial, é necessário ter ensino superior completo, vivência em Metodologia Ágil, conhecimento no mercado de pagamentos e pacote Office avançado.

Para a função de superintendente financeiro, o interessado deve ter experiência mínima de oito anos em Finanças, experiência mínima de cinco anos em gestão de pessoas atuando como Gestor de Líderes, capacidade analítica, bom domínio de técnicas de apresentação e formação superior completa. Pós graduação será considerado diferencial.

A oportunidade para analista de operações é necessário ter ensino superior completo em Administração, Comunicação, Engenharia ou áreas relacionadas, experiência em Gestão de Frotas, conhecimento em Customer Experience, expertise na elaboração de apresentações executivas e Excel avançado.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Para saber mais e se candidatar às vagas de emprego na Alelo, os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa (jobs.kenoby.com/alelo).

