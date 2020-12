Portal do Trabalhador de Osasco fez mais de 84 mil atendimentos neste ano

O Portal do Trabalhador, da Prefeitura de Osasco, realizou 84.967 atendimentos de janeiro a novembro desse ano, em suas três unidades. Entre os mais procurados estão serviços relacionados ao Cadastro Único, Seguro Desemprego e Intermediação de Mão de Obra.

Intermediação de Mão de Obra teve a maior concentração do total de serviços contabilizados, com 35.413 registros, Seguro Desemprego (21.198) e Cadastro Único (21.302). As demais procuras ficaram por conta de serviços como estágios no CIEE (1177), Programa Osasco Integra (1692), Carteira de Trabalho (3210) e Qualificação Profissional (975).

Apesar do número expressivo, não superou a margem de anos anteriores, 222.539 atendimentos em 2019 e 233.792 em 2018, devido à pandemia de covid-19. Em março, quando a covid-19 se disseminou no país, as unidades de atendimento dos Portais tiveram que ser fechadas, mas os serviços foram disponibilizados remotamente, com agendamentos feitos via Central 156 ou por e-mail direto do órgão.

As vagas de emprego passaram a ser divulgadas nas redes sociais oficiais dos portais e os cursos de qualificação profissional tornaram-se online. No final de junho, reabriram para o atendimento presencial, mas apenas para serviços relativos ao Cadastro Único (atualização e novos cadastros).

Atendimento no Portal do Trabalhador durante a pandemia

Atualmente, o atendimento nas três unidades foi retomado seguindo algumas restrições para evitar a disseminação da covid-19, como atendimento agendado via Central 156. As vagas de emprego são divulgadas nas redes sociais oficiais dos Portais e os processos seletivos são agendados para evitar grande volume de candidatos nos processos seletivos.

As unidades passaram a funcionar com estruturas adaptadas, baias de atendimento com telas acrílicas de separação entre as pessoas, temperatura corporal aferida na entrada e a distância de 1,5m é obrigatória entre cada guichê. Álcool em gel e máscaras são fornecidos aos colaboradores e após cada atendimento, os guichês são higienizados com álcool 70% pelo funcionário responsável pelo espaço.

“Nossos processos seletivos são diários e aprovam pessoas para várias vagas em empresas de grande e médio porte de Osasco e região. Tivemos que nos adaptar, foi difícil, mas seguimos confiantes, tomando todos os cuidados e oferecendo todo o suporte aos cidadãos que precisaram e precisam de nossos serviços”, ressaltou o secretário municipal de Emprego, Trabalho e Renda, Marcio Bitencourt.

Confia horários e endereços das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco:

Durante o período de pandemia, os atendimentos nos Portais do Trabalhador são feitos apenas por agendamento via Central 156 ou (11) 3651-7080. Mais informações, basta ligar para 156 (24h/dia) ou (11) 3653-1133 (Setre), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Portal do Trabalhador – Centro – Rua Fiorino Beltramo, 350 //

Portal do Trabalhador – Jardim Santo Antônio – Avenida João de Andrade, 1.778 //

Portal do Trabalhador – Helena Maria – Avenida Presidente Costa e Silva, 372