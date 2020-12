Serasa abre 40 vagas para Jovem Aprendiz com salários de R$ 1,1 mil

A Serasa Experian abriu 40 vagas para Jovem Aprendiz em seus escritórios na Capital e em São Carlos, no interior paulista. Podem participar do processo seletivo jovens que tenham entre 16 e 24 anos.

publicidade

Mais da metade das oportunidades serão para as áreas de tecnologia, com vagas no laboratório de inovação da Serasa Experian, o DataLab. “Nosso objetivo é termos cada vez mais espaço para desenvolvimento e representatividade de diversidade em nossas áreas mais técnicas”, explica o vice-presidente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Flávio Balestrin.

As demais vagas serão distribuídas para áreas de Recursos Humanos, Marketing, Jurídico, Finanças, entre outras. O salário mensal do programa é de R$ 1.175, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e assistência médica e odontológica no modelo de coparticipação.

publicidade

O programa tem duração de 15 meses a partir da contratação e as pessoas selecionadas começarão a trabalhar em janeiro, fevereiro ou abril de 2021, de acordo com a área de atuação e localidade.

A Serasa Experian também vai proporcionar aos jovens, em caso de trabalho remoto durante a pandemia e medidas oficiais de restrição, todo o equipamento necessário para realização das atividades, como notebook, kit ergonômico e cadeira de escritório.

publicidade

O programa prevê quatro dias de trabalho para a empresa e um dia de capacitação teórica e troca de experiência com os demais jovens, sendo seis horas por dia. Além da rotina de trabalho, os jovens selecionados terão acesso a outras atividades, treinamentos, mentoria e rodas de diálogos.

“Vamos prepará-los para a rotina corporativa, desenvolvendo competências importantes para o mercado de trabalho, como a capacidade de trabalhar em equipe, planejamento e comunicação. Neste processo de aprendizagem, o contato com colegas de outras áreas e o suporte dos gestores são fundamentais”, finaliza Balestrin.

Como se inscrever às vagas para Jovem Aprendiz na Serasa Experian:

Qualquer pessoa de 16 a 24 anos, matriculada no ensino médio regular ou técnico ou que já tenham finalizado o curso em escola pública pode se candidatar (no caso de pessoas com deficiência não há limite de idade e nem de tempo de formação).

O cadastro do currículo poderá ser feito até o dia 8 de janeiro, exclusivamente pelo site aprendiz.espro.org.br/cadastrocurriculo. É necessário utilizar o código SERASA2021 no campo “Campanha de Parceiros” do formulário para sinalizar que deseja participar do processo seletivo da empresa.

…